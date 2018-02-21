18:29 21 февраля 2018 0

В основном огромное сооружение радует акционистов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Недостроенная с советских времен и приговоренная к сносу телебашня в Екатеринбурге исчезла с карты столицы Урала. Сервис «Яндекс.Карты» убрал объект в связи с приближающейся ликвидацией.

«Мы получили из официальных источников информацию о сносе телебашни 23 февраля. Чтобы карты были актуальными к моменту сноса, телебашню накануне убрали. Позже появилась информация о переносе даты сноса, — сообщила „URA.RU“ региональный представитель „Яндекса“ Александра Репьева. — Мы уже внесли необходимые изменения — через несколько дней, после ближайшего обновления карт, телебашня вновь появится на „Яндекс.Картах“».

На данный момент обреченная телебашня осталась на Google-картах и в актуальной версии 2GIS. Как уже сообщало «URA.RU», башню предполагалось взорвать 23 февраля. Незадолго до этого дата была перенесена на неопределенный срок в связи с недовольством части горожан и ряда известных россиян, вроде блогера Ильи Варламова. Ориентировочно разрушающаяся на протяжении десятилетий конструкция исчезнет во второй половине марта. Горожан об этом обещают предупредить заранее. На освободившемся месте должна появиться ледовая арена, которая станет домашней площадкой для ХК «Автомобилист».