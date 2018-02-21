{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради программы президента сведут вместе Холманских и Куйвашева
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,65
Динамика за 2 недели
Евро 69,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 февраля 2018
20 февраля 2018
18:29  21 февраля 2018 0

Телебашня в Екатеринбурге пропала с Яндекс-карт. Но ее обещают вернуть. СКРИН

Флаг серпа и молота на недостроенной телебашне. Екатеринбург, телебашня, серп и молот, флаг, недостроенная телевышка
В основном огромное сооружение радует акционистовФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
все новости сюжета

Недостроенная с советских времен и приговоренная к сносу телебашня в Екатеринбурге исчезла с карты столицы Урала. Сервис «Яндекс.Карты» убрал объект в связи с приближающейся ликвидацией.

«Мы получили из официальных источников информацию о сносе телебашни 23 февраля. Чтобы карты были актуальными к моменту сноса, телебашню накануне убрали. Позже появилась информация о переносе даты сноса, — сообщила „URA.RU“ региональный представитель „Яндекса“ Александра Репьева. — Мы уже внесли необходимые изменения — через несколько дней, после ближайшего обновления карт, телебашня вновь появится на „Яндекс.Картах“».

На данный момент обреченная телебашня осталась на Google-картах и в актуальной версии 2GIS. Как уже сообщало «URA.RU», башню предполагалось взорвать 23 февраля. Незадолго до этого дата была перенесена на неопределенный срок в связи с недовольством части горожан и ряда известных россиян, вроде блогера Ильи Варламова. Ориентировочно разрушающаяся на протяжении десятилетий конструкция исчезнет во второй половине марта. Горожан об этом обещают предупредить заранее. На освободившемся месте должна появиться ледовая арена, которая станет домашней площадкой для ХК «Автомобилист».

Вскоре башню обещают вернуть на причитающееся место
Фото: скрин «Яндекс-карт»

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров