Путин обвинил США в «наглом обмане» перед переворотом на Украине

15:09 07 марта 2018 10

Владимир Путин рассказал о роли США в украинском перевороте в 2014 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин выразил свое отношение к действиям США в период переворота на Украине. Он сделал заявление о действиях Штатов в фильме журналиста Владимира Соловьева «Миропорядок 2018».

Президент заявил, что американская сторона попросила Россию посодействовать в том, чтобы Виктор Янукович не применял армию и ситуация была бы нормализована, пишет РИА «Новости». Однако через день на Украине произошел госпереворот, а американские власти не сказали ни слова по поводу того, что события стали развиваться в другом ключе, и поддержали осуществивших переворот, отметил он. «Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали „давайте сделаем так“, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что разочарования в Дональде Трампе у него нет. «У меня разочарование совсем не в партнере, а все больше разочарования в самой системе», — сказал Путин. По его словам, американская система демонстрирует свою неэффективность и «сама себя поедает», однако она опасна своей непредсказуемостью.