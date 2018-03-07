{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 марта 2018
15:12  07 марта 2018 6

Росгвардия поздравила женщин стихами, одобренными президентом. ВИДЕО

Пресс-конференция, посвященная формированию и деятельности Уральского округа войск национальной гвардии РФ. Екатеринбург, шеврон, росгвардия, войска уральского региона
Бойцы провели операцию «Улыбка»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские ведомства начали выкладывать в соцсетях свои поздравления женщинам с 8 Марта. Одной из первых стала Росгвардия, опубликовавшая ролик со стихотворением, одобренным президентом.

На видео рота росгвардейцев хором читает стихотворение Константина Бальмонта «Женщина с нами, когда мы рождаемся». После этого по приказу командира бойцы расходятся с цветами в руках в поисках женщин для выполнения операции «Улыбка».

Напомним, что это же стихотворение год назад читал в своем мартовском поздравлении женщинам Владимир Путин. Тогда президент отметил душевные качества, заботу, нежность и красоту российских женщин. Он поблагодарил прекрасную половину человечества от лица всех мужчин за то, что она наполняет мир красотой и жизненной энергией, согревает его нежностью и душевной щедростью,

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров