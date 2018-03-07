Росгвардия поздравила женщин стихами, одобренными президентом. ВИДЕО

15:12 07 марта 2018 6

Бойцы провели операцию «Улыбка» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские ведомства начали выкладывать в соцсетях свои поздравления женщинам с 8 Марта. Одной из первых стала Росгвардия, опубликовавшая ролик со стихотворением, одобренным президентом.

На видео рота росгвардейцев хором читает стихотворение Константина Бальмонта «Женщина с нами, когда мы рождаемся». После этого по приказу командира бойцы расходятся с цветами в руках в поисках женщин для выполнения операции «Улыбка».

Напомним, что это же стихотворение год назад читал в своем мартовском поздравлении женщинам Владимир Путин. Тогда президент отметил душевные качества, заботу, нежность и красоту российских женщин. Он поблагодарил прекрасную половину человечества от лица всех мужчин за то, что она наполняет мир красотой и жизненной энергией, согревает его нежностью и душевной щедростью,