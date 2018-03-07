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Главные новости Пермского края
15:24  07 марта 2018 0

За хищение 25 млн рублей в тюрьму отправится экс-ректор фармацевтической академии в Перми

Ректор устроил в вуз «мертвые души»Фото: Студсовет ПГФА, «ВК»

В Перми вынесен приговор 57-летней Татьяне Одеговой, до недавних пор работавшей ректором Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА). Ее обвиняют в хищении 25 млн рублей.

«Женщина признана виновной по статье „мошенничество, совершенное в особо крупном размере“. Татьяна Одегова приговорена к четырем годам колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей. Ее подельница Ольга Мошева получила три года условно и штраф 300 тыс. рублей», — сообщили «URA.RU» в суде Дзержинского района Перми.

По версии следствия, с 2009 по 2014 год Одегова фиктивно устроила на работу в вуз несколько «мертвых душ», писало ранее «URA.RU». Их зарплату ректор получал сам, сумма выплат составила порядка 7,4 млн рублей. Кроме того, еще одно хищение ректор совершил вместе с подельницей — предпринимателем Ольгой Мошевой. По фиктивным договорам они похитили 16 млн рублей.

Александр Лукманов
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