03:08 30 ноября 2017 0

«Мертвые души» получали зарплаты на пластиковые карты, которыми пользовалась обвиняемая Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Обвинительное заключение по двум уголовным делам в отношении бывшего ректора Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) Татьяны Одеговой и ее сообщницы — учредителя и директора ряда коммерческих предприятий, передано в суд. Женщинам придется отвечать сразу по двум статьям Уголовного кодекса — «мошенничество в особо крупном размере» и «присвоение или растрата в особо крупном размере».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, обвиняемая, занимая должности заведующей кафедры микробиологии, а после и ректора фармакадемии, лично, а также совместно со своей знакомой похитили более 25 млн рублей.

Так, с 2009 по 2014 год Одегова фиктивно трудоустроила на работу в вуз ряд граждан, которые фактически никакой работы не выполняли, однако на них регулярно перечислялась зарплата. Ее, как было установлено в ходе следствия, обвиняемая присваивала, успев обогатиться на 7,4 млн рублей.

А вот в компании с сообщницей — предпринимательницей Ольгой Мошевой, была похищена сумма вдвое большая: 16 млн были переведены на счета фирм, которые должны были по договорам, заключенным с ПГФА, осуществлять поставку оборудования, проводить ремонт в помещениях академии, осуществлять уборку, сообщает «Коммерсант».

Подконтрольные Мошевой коммерческие предприятия были зарегистрированы в Екатеринбурге.

Напомним, Татьяна Одегова возглавляла ПГФА с 2011 по 2014 год. Как писало «URA.RU», осенью 2014 года московская комиссия выявила в вузе многочисленные нарушения,, а в ноябре 2014 года ректор была снята с должности.

Рассматривать по существу уголовное дело будет Дзержинский районный суд Перми.