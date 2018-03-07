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07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Челябинской области
16:17  07 марта 2018 2

Чайка назначил нового прокурора на Южном Урале. ФОТО

Катков хорошо зарекомендовал себя в органах прокуратурыФото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Генеральный прокурор России Юрий Чайка произвел новое назначение. На ближайшие пять лет прокурором Каслей определен советник юстиции Александр Катков, который служит в органах прокуратуры Челябинской области более 12 лет.

Катков ранее занимал посты помощника, заместителя прокурора Кыштыма, а также прокурора Варненского района Челябинской области. В пресс-службе региональной прокуратуры «URA.RU» рассказали, что новый прокурор зарекомендовал себя ответственным и инициативным специалистом, обладающим достаточными знаниями, опытом и высокой работоспособностью. Катков также принципиален в решении служебных вопросов, отметили в прокуратуре. Советник юстиции женат, воспитывает несовершеннолетнюю дочь.

Прежний руководитель каслинской прокуратуры Евгений Филатов ушел на пенсию. Он занимал пост 10 лет, с 2007 года, то есть провел на этой должности два стандартных пятилетних срока.

Ранее, как сообщало «URA.RU», Чайка назначил нового прокурора в закрытом городе Озерск Челябинской области. Им стал Алексей Вахрушев, который ранее работал заместителем прокурора Каслей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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