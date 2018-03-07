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07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Челябинской области
16:48  07 марта 2018 2

Прокуратуру просят уволить будущего мэра. Война в челябинском городе-курорте началась. СКРИН

Земельные участки бывших начальников полиции и следственного комитета. Чебаркуль, кузнецов александр
Александр Кузнецов ответил на оскорбление со стороны чиновникаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат челябинского города-курорта Чебаркуль, директор муниципального учреждения «Благоустройство» Александр Кузнецов 7 марта обратился в прокуратуру с просьбой уволить и. о. вице-мэра Юрия Заневского. Это стало ответной реакцией на решение чиновника публично прогнать народного избранника с аппаратного совещания, сообщили «URA.RU» в местной администрации.

Сам Александр Кузнецов не комментирует произошедшее на совещании. Однако отметил, что ознакомился с результатами проверки контрольно-счетного комитета (КСК), где говорится о нарушениях при назначении и. о. вице-мэра по городскому хозяйству Юрия Заневского и и. о. вице-мэра по имущественным и земельным отношениям Светланы Барышниковой. Это и стало поводом для обращения в прокуратуру.

Фото: Скрин обращения Кузнецова в прокуратуру

«Назначение работника исполняющим обязанности по вакантной должности не допускается. Кроме того, и. о. утверждается из числа работников данного предприятия. Считаю, что допущенные нарушения со стороны главы Чебаркуля [Сергея Ковригина] повлекли необоснованные выплаты из бюджета в адрес указанных лиц», — считает Александр Кузнецов.

Автор обращения просит прокуратуру провести проверку по факту нарушения трудового законодательства. А главу областного надзорного ведомства Александра Кондратьева — взять проверку на личный контроль.

Мэр Чебаркуля Сергей Ковригин на звонок корреспондента «URA.RU» не ответил. Накануне горсобрание признало «неудовлетворительной» его работу за прошлый год. Два таких «неуда» подряд ведут к автоматической отставке главы. В прошлом году депутатам не хватило всего двух голосов, чтобы отрицательно оценить работу Сергея Ковригина.

Вероятно, нынешний демарш депутатов, крайне недовольных провальной кадровой политикой и проблемами городском хозяйстве, и стал причиной, по которой Александра Кузнецова выгнали с аппаратного совещания. Его ответная реакция не заставила себя ждать.

Масла в огонь подлили слухи о том, что для и. о. вице-мэра Юрия Заневского, работавшего до этого замглавы Агаповского района, готовят кресло мэра после Ковригина, его лоббируют члены магнитогорской команды, которая находится у власти в Челябинской области. Мэр якобы это понимает, и сдача власти является одним из условий его увольнения без претензий со стороны силовиков.

Сергей Леонов
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