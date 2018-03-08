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08 марта 2018
12:05  08 марта 2018 3

«Гопничество и беспредел!» Матч с участием «Трактора» перерос в скандал между руководителями клубов. ВИДЕО

хк трактор хк локомотив. Челябинск., трактор, хоккей
Руководство «Трактора» и «Нефтехимика» обменялось любезностямиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Третий матч серии плей-офф КХЛ между «Нефтехимиком» и «Трактором» получил неожиданное продолжение. Директор «Трактора» Иван Сеничев упрекнул главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова в «грязной и грубой игре, не имеющей ничего общего с хоккеем». Письмо Сеничева появилось на официальном сайте челябинского клуба вскоре после матча.

«… то, что произошло на „Нефтехим Арене“, не поддается цензуре и иначе как гопничеством и беспределом, скорее всего, назвать нельзя… Андрей Викторович! Даже проигрывать надо уметь достойно, по-мужски, и ты это прекрасно знаешь… То, что произошло сегодня, обязательно привлечет самое пристальное внимание дисциплинарного комитета КХЛ», — пишет Сеничев.

Ответ Назарова не заставил себя ждать, причем оказался гораздо более эмоциональным: «Если вы не хоккеист, то лучше молчите в тряпочку и занимайтесь тем, в чем разбираетесь. Хоккей — это не областная дума. Это жесткая мужская игра… Спешу вам напомнить, что однажды вы назвали Челябинскую область „е….й“… теперь вы оскорбили еще и Татарстан, назвав гопниками одну из ведущих команд крупнейшего региона России… Следите за тем, что говорите».

Видео: КХЛ

Матч между «Нефтехимиком» и «Трактором», вызвавший перепалку руководителей клубов, уже признан одним из самых грубых в истории КХЛ. Команды набрали 249 штрафных минут на двоих («Нефтехимик» — 188, «Трактор» — 61). Грязная игра действительно не осталась без внимания дисциплинарного комитета. Так, нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров дисквалифицирован на два матча и оштрафован за атаку на соперника. Защитник команды из Татарстана Камиль Фазылзянов оштрафован и дисквалифицирован на пять матчей. Нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин отстранен на два матча, защитник Александр Брынцев — на один матч. На обоих хоккеистов также наложены штрафы, пишет портал «Чемпионат».

Пикантность ситуации придает тот факт, что Назаров родом из Челябинска и сам когда-то был воспитанником, а потом и тренером «Трактора», против которого нынче так грубо играет его команда. Сегодня, 8 марта, состоится четвертая игра между клубами. На данный момент челябинская команда ведет в серии со счетом 3:0.

Наталья Володина
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