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08 марта 2018
19:29  08 марта 2018 1

Уральские женщины получили цветы от Путина на 8 Марта. ФОТО

Акция - Вам любимые и приложение фото с Путиным по метке в ЮуГПУ. Челябинск, селфи с путиным
Челябинские студентки не замедлили принять участие в фотосессииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиянки получили возможность сфотографироваться с президентом России 8 Марта и получить от него букет цветов. Несмотря на то, что Владимир Путин предстал перед ними в виде виртуальной копии в полный рост, такой возможностью поспешили воспользоваться многие представительницы прекрасного пола.

Сделать фото с президентом российским женщинам помог тюменский студент Ярослав Попов — создатель программы «Фото с Путиным» и специальных 3D меток. «Для этого нужно запустить специальную программу, навести смартфон на метку — и появится фигура президента с букетом тюльпанов. Акция началась еще вчера, 7 марта, в целом ряде городов — в торговых центрах, публичных местах, общественных пространствах, рассказали «URA.RU» организаторы акции. — Кстати, Ярослав непрерывно совершенствует приложение. Сначала это была только фигура президента, сейчас появился кабинет главы государства, скоро можно будет сделать «селфи с Путиным».

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Владимир Путин поздравляет жительницу Тюмени с Международным женским днем Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Начиная с 7 марта, акция уже прошла в некоторых вузах Тюмени и Челябинска. Чтобы сделать фото в домашних условиях, достаточно лишь скачать на свое мобильное устройство приложение «Фото с Путиным„из PlayMarket или AppStore.

Владимир Васин
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