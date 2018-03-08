Россиянки получили возможность сфотографироваться с президентом России 8 Марта и получить от него букет цветов. Несмотря на то, что Владимир Путин предстал перед ними в виде виртуальной копии в полный рост, такой возможностью поспешили воспользоваться многие представительницы прекрасного пола.
Сделать фото с президентом российским женщинам помог тюменский студент Ярослав Попов — создатель программы «Фото с Путиным» и специальных 3D меток. «Для этого нужно запустить специальную программу, навести смартфон на метку — и появится фигура президента с букетом тюльпанов. Акция началась еще вчера, 7 марта, в целом ряде городов — в торговых центрах, публичных местах, общественных пространствах, рассказали «URA.RU» организаторы акции. — Кстати, Ярослав непрерывно совершенствует приложение. Сначала это была только фигура президента, сейчас появился кабинет главы государства, скоро можно будет сделать «селфи с Путиным».
Начиная с 7 марта, акция уже прошла в некоторых вузах Тюмени и Челябинска. Чтобы сделать фото в домашних условиях, достаточно лишь скачать на свое мобильное устройство приложение «Фото с Путиным„из PlayMarket или AppStore.