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08 марта 2018
20:40  08 марта 2018 2

В России ответили на критику поставок ямальского газа Западу

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., газ
Ямальский газ необходим из-за аномальных холодов в ЕвропеФото: media.gazprom-neft.ru

В компании «НОВАТЭК» выразили сожаление, что недавние поставки российского газа в США и Великобританию с завода «Ямал СПГ» были критически восприняты западной прессой. Финансовый директор компании Марк Джетвей во время одной из сессий на конференции CERAWeek в Хьюстоне впервые прокомментировал эту реакцию.

«Очень жаль, что нас немного критикуют в прессе за помощь городу Бостону, чтобы он пережил холода. И вот снова, уже Лондон нас немного поливает за то, что туда пришел наш сжиженный природный газ. Но это произошло в момент, когда им был нужен газ! Вы должны не винить, а благодарить меня за это», — приводит слова Джетвея ТАСС.

Первая партия российского газа была доставлена в Бостон 24 января, напоминает «Русская планета». Позже голубое топливо было направлено в Великобританию, где цены на газ значительно выросли из-за аномальных холодов.

Проект «Ямал СПГ» реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения. Проект в 2018—2019 годах предполагается запуск трех технологических очередей по производству СПГ, каждая мощностью около 5,5 млн тонн в год. Первая очередь завода уже введена в эксплуатацию.

Виктор Жуков
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