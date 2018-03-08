В России ответили на критику поставок ямальского газа Западу

В компании «НОВАТЭК» выразили сожаление, что недавние поставки российского газа в США и Великобританию с завода «Ямал СПГ» были критически восприняты западной прессой. Финансовый директор компании Марк Джетвей во время одной из сессий на конференции CERAWeek в Хьюстоне впервые прокомментировал эту реакцию.
«Очень жаль, что нас немного критикуют в прессе за помощь городу Бостону, чтобы он пережил холода. И вот снова, уже Лондон нас немного поливает за то, что туда пришел наш сжиженный природный газ. Но это произошло в момент, когда им был нужен газ! Вы должны не винить, а благодарить меня за это», — приводит слова Джетвея ТАСС.
Первая партия российского газа была доставлена в Бостон 24 января, напоминает «Русская планета». Позже голубое топливо было направлено в Великобританию, где цены на газ значительно выросли из-за аномальных холодов.
Проект «Ямал СПГ» реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения. Проект в 2018—2019 годах предполагается запуск трех технологических очередей по производству СПГ, каждая мощностью около 5,5 млн тонн в год. Первая очередь завода уже введена в эксплуатацию.