09:15 04 марта 2018 0

Успех проекта «Ямал СПГ» англичане назвали «личной победой Владимира Путина» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Великобритании ожидают партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенного на заводе «Ямал СПГ». Топливо из России будет доставлено компанией Royal Dutch Shell 6 марта.

Решение принято из-за прихода в Европу шторма «Эмма» и вызванного им понижения температуры. Оптовые цены на газ в Англии взлетели в четыре раза, достигнув максимального уровня за последние 12 лет. «Поставка сибирского газа в Великобританию облегчит последствия резкого похолодания», — приводит RT сообщение Financial Times.

На судно, принадлежащее британской компании, в Бискайском заливе перекачают газ с одного из российских танкеров ледового класса, обслуживающих ямальское предприятие. Затем газ вновь будет перекачан — на терминал в гавани Милфонд Хэйвен, сообщает телеканал 360.

Экспорт газа из России в связи с морозами в конце 2017 и начале 2018 достиг рекордных объемов. Как уже сообщало «URA.RU», часть топлива закупили даже США, ранее заявлявшие о намерении конкурировать с Россией на рынке СПГ.