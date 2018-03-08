Екатеринбург возглавил рейтинг городов по продажам премиум-авто

Екатеринбург стал лидером рейтинга среди городов, в которых в 2017 году жители чаще покупали автомобили премиум-класса. Екатеринбуржцы приобрели 2400 премиум-машин за год. Рейтинг составили эксперты аналитического агентства «Автостат».
В Екатеринбурге, занявшем первое место, наиболее активно покупаются автомобили марки Mercedes-Benz. Второе место в рейтинге занял Краснодар (2310 автомобилей), на третьей строчке расположилась Казань (2220 автомобилей). После тройки лидеров идут Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Челябинск. Топ-10 российских городов по продажам автомобилей премиум-класса также вошли Самара, Воронеж, Уфа и Красноярск.
При анализе активности приобретения машин премиум-сегмента не учитывались данные по Москве и Санкт-Петербургу. Объем купленных премиум-автомобилей в этих городах значительно превышает показатели любого города России: в Москве — 46,5 тысяч, в Санкт-Петербурге — 15,2 тыс.
Отметим также, что во всех указанных городах продажи дорогих авто выросли. Кроме того, аналитики агентства указывают, что в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе стали больше покупать машины Mercedes-Benz, а Краснодар, Казань, Челябинск, Воронеж, Красноярск отдают предпочтение BMW.