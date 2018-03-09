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09 марта 2018
08 марта 2018
03:13  09 марта 2018 0

Новый клип «Ленинграда» взорвал Рунет

Концерт группировки
Новый клип на песню Сергея Шнурова за сутки посмотрели миллионы людейФото: Анна Майорова © URA.RU

Всего за сутки новый клип группы «Ленинград», снятый к 8 марта, набрал больше 5,2 млн просмотров и 162 тысяч лайков на YouTube-канале музыкального коллектива. Об этом свидетельствуют данные видеохостинга.

Главную роль в клипе на песню «На Париж», напомним, сыграл герой агитационного предвыборного видео с «геем на передержке», пародист Сергей Бурунов. По сюжету главная героиня — Юлии Александровой — в костюме суперженщины спасает планету от метеорита и совершает другие подвиги, не забывая о домашних делах. При этом ее муж в это время — Бурунов — смотрит телевизор со сломанной ногой, ходит за пивом и играет в компьютерные игры, напоминает RT.

Пользователи высоко оценили клип. Причем и операторскую и режиссерскую работу, и образ русской женщины. Под видеозаписью поклонники группы оставили больше 10 тысяч комментариев.

Сергей Демин
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