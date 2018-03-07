18:55 07 марта 2018 0

В одной из главных ролей снялся главный герой видео о «гее на передержке» Фото: скриншот видео на youtube

В Сети появился новый клип группы «Ленинград», в котором в главной роли — герой агитационного предвыборного видео с «геем на передержке», пародист Сергей Бурунов. Видео снято к 8 марта.

Клип на песню «Не Париж» размещен на официальном канале группы на YouTube. По сюжету главная героиня в исполнении Юлии Александровой, переодеваясь в костюм суперженщины, спасает планету от метеорита и совершает другие подвиги, при этом не забывает и о домашних делах. В это время ее муж (Бурунов) смотрит телевизор со сломанной ногой, ходит за пивом (по дороге, кстати, снова не забывает высказаться о выборах), играет в компьютерные игры. Суперженщина похожа на персонажа «Черная вдова» из киновселенной Marvel, которую играла Скарлетт Йоханссон. В финале видео, когда суперженщина спасает Землю от метеорита, ошарашенный муж, который стал свидетелем этого, признается супруге, что помыл посуду. «Ты мой герой!» — хвалит его жена.

Пользователи восхищены новым видео: «Будто посмотрел голливудское кино. Это очень круто», «Ленинград поднимает русскую музыку с колен». Многие отмечают, что «в этом же вся суть русских женщин», каждая вторая из которых — супервумен.

Напомним, ранее Бурунов сыграл в агитационном ролике. На видео семейная пара спорит о том, ставить ли будильник перед сном или нет. На следующий день состоятся выборы, и муж смеется над супругой и говорит, что и без нее там справятся, однако во сне видит мир, каким он может стать, если не проголосовать за достойного кандидата.