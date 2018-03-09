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09 марта 2018
08 марта 2018
05:58  09 марта 2018 0

Бузова установила мировой рекорд. ВИДЕО

Ольга Бузова представила публике новую песнюФото: страница Ольги Бузовой в Instagram

Новая песня Ольги Бузовой «Она не боится» всего за минуту после публикации возглавила российский iTunes, установив таким образом, по словам исполнительницы, новый мировой рекорд. Об этом она сама рассказала поклонникам в Instagram.

До этого, как отметила Бузова, рекорд принадлежал синглу Hello британской певицы Adele, который возглавил топ музыкальной площадки за 4 минуты.

Ранее, напомним, певица Полина Гагарина раскрыла секрет популярности Ольги Бузовой. По ее мнению, сейчас звезда «Дома-2» находится на энергетическом подъеме.

Сергей Демин
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