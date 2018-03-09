В НАТО признались, что отстают от России в освоении Арктики

08:20 09 марта 2018 0

Через два года Россия будет контролировать Северный морской путь Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

НАТО значительно отстает от России в освоении Арктики. Об этом заявил главнокомандующий войсками альянса в Европе Кертис Скапарротти.

По мнению американского генерала, через два года (а возможно, и раньше) Россия получит возможность контролировать Северный морской путь, отмечает Nation News. Но уже сейчас баланс сил в регионе складывается не в пользу Североатлантического альянса.

В настоящее время Россия активно ремонтирует и переоснащает арктические базы, осваивает новые территории и развивает Северный морской путь, который в ближайшее время может стать альтернативой традиционным транспортным маршрутам между Европой и Азией. Все это проходит под пристальным вниманием НАТО, однако сам блок развивается в регионе недостаточно динамично, чтобы сдерживать РФ, приводит высказывание Скапарротти «Русская планета».