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09 марта 2018
11:41  09 марта 2018 15

Через семь лет США уступит Европу России

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, нато, флаг нато
НАТО хочет нарастить военный бюджетФото: depositphotos.com © URA.RU

К 2025 году США может потерять военное превосходство над Россией в Европе. Об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти

Он заявил, что, «учитывая скорость, с которой они [Россия] проводят модернизацию», скоро НАТО и США потеряют контроль над регионом. Скапарротти подчеркнул, что военный блок не может себе позволить сбавить обороты обновления своих вооруженных сил, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» сообщало, что главнокомандующий силами НАТО в Европе отметил усилия РФ по установлению контроля над морскими путями в Арктике и добавил, что Соединенные Штаты отстают по этому направлению.

Семен Гринберг
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