Через семь лет США уступит Европу России

НАТО хочет нарастить военный бюджет
К 2025 году США может потерять военное превосходство над Россией в Европе. Об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти
Он заявил, что, «учитывая скорость, с которой они [Россия] проводят модернизацию», скоро НАТО и США потеряют контроль над регионом. Скапарротти подчеркнул, что военный блок не может себе позволить сбавить обороты обновления своих вооруженных сил, пишет «Федеральное агентство новостей».
Ранее «URA.RU» сообщало, что главнокомандующий силами НАТО в Европе отметил усилия РФ по установлению контроля над морскими путями в Арктике и добавил, что Соединенные Штаты отстают по этому направлению.