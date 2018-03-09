К разъяренным женщинам боялись подойти даже мужчины
В одном из ресторанов Петродворцового района Петербурга в ночь на 8 марта произошла массовая драка. Ее участниками стали десять женщин, которые пришли в заведение.
Изначально дамы сидели за разными столиками, которые находились довольно далеко друг от друга, и неизвестно, что стало причиной конфликта, сообщает местное издание «Мой район». В ходе драки представительницы слабого пола использовали столовые приборы, били посуду и таскали друг друга за волосы, а также угрожали всем, кто пытался их разнять.
Остановить дерущихся побоялись не только сотрудники ресторана, но и охрана. Чтобы остановить побоище, пришлось вызвать наряд полиции, дебоширок забрали в отделение.