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09 марта 2018
12:42  09 марта 2018 17

Били посуду, таскали друг друга за волосы: женщины отметили 8 Марта массовой дракой в ресторане

К разъяренным женщинам боялись подойти даже мужчиныФОТО: Pixabay

В одном из ресторанов Петродворцового района Петербурга в ночь на 8 марта произошла массовая драка. Ее участниками стали десять женщин, которые пришли в заведение.

Изначально дамы сидели за разными столиками, которые находились довольно далеко друг от друга, и неизвестно, что стало причиной конфликта, сообщает местное издание «Мой район». В ходе драки представительницы слабого пола использовали столовые приборы, били посуду и таскали друг друга за волосы, а также угрожали всем, кто пытался их разнять.

Остановить дерущихся побоялись не только сотрудники ресторана, но и охрана. Чтобы остановить побоище, пришлось вызвать наряд полиции, дебоширок забрали в отделение.

Феликс Сорокин
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