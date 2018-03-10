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10 марта 2018
15:47  10 марта 2018 2

Путин заявил, что Песков иногда несет «пургу»

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., песков дмитрий, путин владимир
Путина иногда удивляют слова ПесковаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков «несет «пургу». Данное высказывание прозвучало в ходе его интервью телеканалу NBC.

Путин отметил, что не отвечает за высказывания сотрудников кремлевской администрации, в том числе это касается сообщений о контактах с США. Он подчеркнул, что в администрации президента служат две тысячи сотрудников.

«Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую „пургу“, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — заявил российский лидер, его слова приводит НТВ. Президент добавил, что у него «своя работа». Также Путин уточнил, что не отслеживает происходящее в Конгрессе США. По его словам, ему интересней, что происходит в Государственной думе.

Ранее президент РФ высказался по поводу вмешательства в выборы президента США. Путин не исключил, что обвиняемыми по данному делу могли стать и американцы, писала «Русская планета».

Валерия Романова
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