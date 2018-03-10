Путин заявил, что Песков иногда несет «пургу»

Президент России Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков «несет «пургу». Данное высказывание прозвучало в ходе его интервью телеканалу NBC.
Путин отметил, что не отвечает за высказывания сотрудников кремлевской администрации, в том числе это касается сообщений о контактах с США. Он подчеркнул, что в администрации президента служат две тысячи сотрудников.
«Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую „пургу“, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — заявил российский лидер, его слова приводит НТВ. Президент добавил, что у него «своя работа». Также Путин уточнил, что не отслеживает происходящее в Конгрессе США. По его словам, ему интересней, что происходит в Государственной думе.
Ранее президент РФ высказался по поводу вмешательства в выборы президента США. Путин не исключил, что обвиняемыми по данному делу могли стать и американцы, писала «Русская планета».