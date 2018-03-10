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10 марта 2018
Главные новости Москвы
18:57  10 марта 2018 2

Решение о пропуске Собчак в Крым будут принимать пограничники

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения
Решение, пускать Собчак в Крым, или нет, будет принят на границеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Вопрос о том, пропускать или нет кандидата в президенты РФ Ксению Собчак на территорию Крыма будут решать украинские пограничники. Об этом заявил помощник председателя погранслужбы Украины Олег Слободян.

Слободян отметил, что решение о выдаче разрешения Собчак будет приниматься при попытке пересечения ею границы. Об этом сообщает агентство УНН.

Собчак 6 марта обратилась в украинское посольство с просьбой выдать ей разрешение на посещение Крыма. Позднее глава МИД Украины Павел Климкин назвал обращение кандидата в президенты «политической шизофренией», передавало РТ.

Выборы президента в России состоятся 18 марта 2018 года. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Помимо Собчак, идущей на выборы от партии «Гражданская инициатива» за президентское кресло поборются Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ) Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), а также действующий российский лидер Владимир Путин, который зарегистрирован как самовыдвиженец.

Валерия Романова
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