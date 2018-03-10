Ведущий «Первого канала» пожалел напавшего на него украинского блогера

22:06 10 марта 2018 0

Артем Шейнин рассказал свою версию инцидента Фото: скрин в с видео из YouTube «Новости на Первом канале»

Автор программы «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин прокомментировал инцидент с нападением на него украинского блогера Валерия Ананьева. По его словам, он не испытывает к этому человеку ничего кроме жалости и сочувствия.

«То, что он описывает как нападение, не было, конечно, по сути дела нападением. Это была провокация в расчете спровоцировать мои какие-то ответные насильственные действия. Потом этот молодой человек использовал бы их каким-то уж не знаю, каким образом. Наверняка, против меня. В западноевропейской стране кто первый ударит, тот неправ. Он меня именно на это и провоцировал», — рассказал Шейнин свою версию событий «Федеральному агентству новостей».

По словам телеведущего, в начале нападения блогер заявил ему: «Если бы мы были в другом месте, я бы тебя убил». При этом Артем Шейнин подчеркнул, что ему жаль блогера. «То, что я читал в его интервью, это отчасти напоминает мне меня 30-летней давности. Я ничего, кроме жалости и сочувствия, к нему сейчас не испытываю», — пояснил он.

Как писало «URA.RU», ранее Валерий Ананьев сам рассказал о том, как плюнул в лицо ведущему в Италии. По его словам, он встретил Шейнина на выходе из аптеки в Вероне и стал провоцировать на конфликт. Затевать драку он не стал, однако признался в соцсетях, что «молит Бога», чтобы ему выпала возможность встретиться с телеведушим в безлюдном месте.