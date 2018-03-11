В московском Парке Горького 11 марта состоялась «Вечеринка сборной Putin Team» — российские звезды и известные хоккеисты на протяжении двух часов проводили мастер-классы для всех желающих и рассказывали о ценностях движения. Хэдлайнерами вечера в том числе были участники «Уральских пельменей» Юлия Михалкова и Андрей Рожков.
«Вечеринка Putin Team только завершилась, я до сих пор под впечатлением! — призналась Михалкова „URA.RU“. — Столько знакомых лиц, столько радостных глаз! Я чувствовала дыхание счастливых, неравнодушных людей, объединенных стремлением сделать Россию лучше и сильнее. Пусть это звучит высокопарно, пусть! Зато — правда! Мы с Андреем Рожковым были ведущими, общались с гостями праздника, у всех было отличное настроение, мне кажется, что нам удалось передать им нашу бодрящую энергетику».
Перед гостями праздника выступил и актер Михаил Галустян, который признался, что вступил в общественное движение сразу после его основания. По его словам, так он получил возможность «делать большие дела на благо Родины», передает Life.ru. Хэдлайнерами вечеринки были и другие знаменитости, поддержавшие Putin Team. Москвичей приветствовали Юлия Барановская, Яна Батыршина и DJ Грув, а легендарные хоккеисты Алексей Касатонов, Александр Кожевников и Вячеслав Фетисов поделились секретами мастерства.
С речью выступил и основатель движения, их коллега Александр Овечкин. Ближе к финалу праздника участников ждал танцевальный марафон и флешмоб, после которого прошла видеопрезентация официального гимна движения Putin Team.
Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. На пост российского лидера претендуют восемь кандидатов. Помимо действующего главы Владимира Путина, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, свои кандидатуры также зарегистрировали Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).