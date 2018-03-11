23:16 11 марта 2018 0

Михалкова активно общалась с участниками движения Фото: Юлия Михалкова

В московском Парке Горького 11 марта состоялась «Вечеринка сборной Putin Team» — российские звезды и известные хоккеисты на протяжении двух часов проводили мастер-классы для всех желающих и рассказывали о ценностях движения. Хэдлайнерами вечера в том числе были участники «Уральских пельменей» Юлия Михалкова и Андрей Рожков.

«Вечеринка Putin Team только завершилась, я до сих пор под впечатлением! — призналась Михалкова „URA.RU“. — Столько знакомых лиц, столько радостных глаз! Я чувствовала дыхание счастливых, неравнодушных людей, объединенных стремлением сделать Россию лучше и сильнее. Пусть это звучит высокопарно, пусть! Зато — правда! Мы с Андреем Рожковым были ведущими, общались с гостями праздника, у всех было отличное настроение, мне кажется, что нам удалось передать им нашу бодрящую энергетику».

Перед гостями праздника выступил и актер Михаил Галустян, который признался, что вступил в общественное движение сразу после его основания. По его словам, так он получил возможность «делать большие дела на благо Родины», передает Life.ru. Хэдлайнерами вечеринки были и другие знаменитости, поддержавшие Putin Team. Москвичей приветствовали Юлия Барановская, Яна Батыршина и DJ Грув, а легендарные хоккеисты Алексей Касатонов, Александр Кожевников и Вячеслав Фетисов поделились секретами мастерства.

С речью выступил и основатель движения, их коллега Александр Овечкин. Ближе к финалу праздника участников ждал танцевальный марафон и флешмоб, после которого прошла видеопрезентация официального гимна движения Putin Team.

1/5 Гостей вечера развлекал Михаил Галустян Фото: Юлия Михалкова

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. На пост российского лидера претендуют восемь кандидатов. Помимо действующего главы Владимира Путина, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, свои кандидатуры также зарегистрировали Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).