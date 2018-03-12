Певица Юлия Самойлова представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018». Об этом сообщили в воскресном эфире программы «Время» на «Первом канале».
«Юлия Самойлова со второй попытки отправляется покорять „Евровидение“. Девушка с характером и песня со стержнем — только в нашем эфире», — цитирует Life программу «Время».
Напомним, российская певица должна была принимать участие на «Евровидении-2017», которое проходило в Киеве, с песней под названием «Flame Is Burning», однако Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну на три года. Поводом стали выступления певица в Крыму, который Киев считает оккупированной украинской территорией.
Европейский вещательный союз (EBU) предлагал России транслировать выступление Самойловой через спутник или вовсе поменять конкурсанта, однако на «Первом канале» эти предложения назвали неприемлемыми и отказались от трансляции. Позже организаторы внесли поправки в условия конкурса: принимающая сторона и страна-участник должны заранее согласовывать кандидатуру исполнителя.
«Первый канал» уже опубликовал новый клип Самойловой для «Евровидения»:
«Евровидение-2018» будет проходить в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В конкурсе примут участие более 43 представителей разных стран. Победителем прошлогоднего «Евровидения» стал португалец Сальвадор Собрал.