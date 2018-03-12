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12 марта 2018
10:52  12 марта 2018 2

Бывшая возлюбленная Тимати из Тюмени похвасталась тату на обнаженном теле. ФОТО

Подписчики пытаются расшифровать слова на спине моделиФото: личная страница missalena.92 в Instagram

Бывшая возлюбленная Тимати, модель Алена Шишкова из Тюмени, похвасталась татуировкой. Несмотря на то, что надпись на лопатке Алены появилась на ее снимках не в первый раз, в соцсетях гадают, что же конкретно написано на спине девушки.

Модель выложила фото на своей странице в Instagram. Пользователи соцсетей остались в восторге: «Ты такая нереальная, такая космическая», «У вас такая фантастическая внешность». Другие отметили, что Алена «красивая, но такая унылая всегда». Некоторые удивлены: «Какая страшная анорексия».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Шишкова, у которой есть дочь от Тимати Алиса, выложила в «сторис» снимок, на котором стоит в облегающем комбинезоне. Худоба молодой женщины поразила подписчиков.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
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