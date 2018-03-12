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Главные новости Свердловской области
12:09  12 марта 2018 2

Строительство трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой срывается

Общественный транспорт Екатеринбурга, трамвай, телебашня, общественный транспорт, недостроенная телевышка
Единственную заявку отклонила конкурсная комиссияФото: Анна Майорова © URA.RU

Конкурс на первый этап строительства трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, назначенный на 12 марта, не состоялся. Заявку единственного участника аукциона — АО «Инженерно-строительный центр УГМК» — отклонила конкурсная комиссия.

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, на основании ч.16 ст. 66 Федерального закона №44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся», — говорится в протоколе рассмотрения заявки. Кроме того, по мнению членов аукционной комиссии, заявитель не смог подтвердить наличие у него опыта выполнения работ сопоставимого характера и не представил ряд необходимых документов. При исправлении этих недочетов конкурс может быть проведен вновь.

Как уже сообщало «URA.RU», конкурс был объявлен МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» и МБУ «Управление капитального строительства и стратегического развития городского округа Верхняя Пышма» в середине февраля, а работы предполагалось начать в середине лета 2018 года. Через два-три года между городами должны начать курсировать трамвайные вагоны, позволяющие добраться из Верхней Пышмы в столицу Урала примерно за 20 минут. Стоимость проекта оценивается более чем в 2 млрд рублей.

Владимир Васин
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