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12 марта 2018
13:06  12 марта 2018 0

В правительство влили «свежую кровь» после встречи «Лидеров России» с Путиным. Вторая волна назначений затронула и уральцев

Финалисты акции
Челябинка Ольга Углева «переиграла» в ходе конкурса собственного мужаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три победителя конкурса «Лидеры России» заняли высокие должности в правительстве РФ. Соответствующие распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева опубликованы на официальном сайте кабинета министров. Всего же вторая волна карьерного роста коснулась 45 конкурсантов, среди которых представители Челябинской и Тюменской областей.

Прошел ровно месяц после встречи победителей с президентом Владимиром Путиным. Во время нее (хотя условия конкурса изначально не предполагали кадровых перестановок) глава государства сообщил его участникам, что их пожелали видеть в числе сотрудников представители государственных органов и крупного бизнеса.

В итоге заместителем министра здравоохранения РФ назначен Олег Салагай (выходец из Иркутска, ранее возглавлял Департамент общественного здоровья и коммуникаций этого ведомства), должность заместителя руководителя Минэкономразвития занял представитель банковских кругов Илья Торосов, пост замглавы Минэнерго занял Павел Сорокин. Ранее он руководил Аналитическим центром ТЭК при Минэнерго и участвовал в подготовке договора России со странами ОПЕК.

Руководитель Института социологии и регионоведения Южного федерального университета (Ростов) Антон Сериков стал начальником Департамента организационного обеспечения Управления Президента по внутренней политике, а топ-менеджер АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог» Вологодской области Алексей Лысов оформляется на должность советника того же управления. Оба считаются представителям так называемого «технократического призыва» во власть.

Также новых руководителей получили и регионы (в том числе Дальний Восток), не обошли и уральских конкурсантов. Среди них — тюменец Максим Скворцов и челябинка Ольга Углева. Как уже сообщало «URA.RU», губернатор Владимир Якушев предложил Скворцову возглавить «Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию» («ТАЛК»). Ольга Углева на конкурсе опередила собственного мужа. В итоге он вернулся домой, а его супруга — гендиректор АНО Центр кластерного развития Челябинской области — отправилась в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Теперь ей предложено место управляющего директора департамента розничного бизнеса ПАО «Россельхозбанк». К слову, среди получивших новые назначения — десять участников встречи с президентом.

Федеральная налоговая служба получила сильных управленцев в IT-сфере, модернизации сервисов и продвижении новых налоговых инициатив. Три конкурсанта выходят на новые посты в Сбербанк России, по одному — в ГК «Роскосмос» и станкостроительную группу «СТАН» (операционный директор). «Все получившие назначения специалисты — сильные управленцы, отобранные благодаря эффективной системе поиска профессионалов, которой является конкурс «Лидеры России», — констатировал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Как уже писало «URA.RU», первая волна из 14 назначений состоялась 5 марта — победители и финалисты конкурса получили ответственные посты в крупные государственные и частные корпорации, органы власти. Как сообщили в оргкомитете конкурса, новые назначения будут продолжаться.

Владимир Васин
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