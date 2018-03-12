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Главные новости Курганской области
13:29  12 марта 2018 1

В зауральских лесах недосчитались косуль и кабанов

Лоси, косули, волки, лисы, косуля, млекопитающие, лесные животные, дикие животные, дикая природа
В курганских лесах более сотни тысяч косульФото: pixabay.com

В Зауралье в 2017 году снизилась численность косуль и кабанов. Об этом в своем докладе рассказал руководитель департамента природных ресурсов Эдуард Гусев. Однако, по его словам, колебания численности диких животных — в пределах среднестатистических.

В 2017 году в лесах региона насчитывалось без малого 118 тысяч косуль, 11 тысяч лосей и восемь тысяч кабанов. При этом количество косуль и кабанов за год снизилось на 3% и 12% соответственно.

Совещание у губернатора. Курган, монитор, экран, численность диких животных
Увеличилась лишь численность лосей
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Эдуард Гусев уточнил, что площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий на территории области составляет более пяти миллионов гектаров. Это более 78% всех охотничьих угодий области. Из общего числа охотничьих угодий общедоступными являются менее трети. За год было выдано 7,8 тысячи разрешений на охоту.

В Курганской области охотой увлекаются многие высокопоставленные чиновники и бизнесмены. За трофеями сюда приезжают не только жители соседних регионов, но и туристы из-за рубежа. Регулярно на сайте департамента природных ресурсов появляется информация о браконьерах, от рук которых гибнут десятки диких животных.

Татьяна Жаткина
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