В зауральских лесах недосчитались косуль и кабанов

В Зауралье в 2017 году снизилась численность косуль и кабанов. Об этом в своем докладе рассказал руководитель департамента природных ресурсов Эдуард Гусев. Однако, по его словам, колебания численности диких животных — в пределах среднестатистических.
В 2017 году в лесах региона насчитывалось без малого 118 тысяч косуль, 11 тысяч лосей и восемь тысяч кабанов. При этом количество косуль и кабанов за год снизилось на 3% и 12% соответственно.
Эдуард Гусев уточнил, что площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий на территории области составляет более пяти миллионов гектаров. Это более 78% всех охотничьих угодий области. Из общего числа охотничьих угодий общедоступными являются менее трети. За год было выдано 7,8 тысячи разрешений на охоту.
В Курганской области охотой увлекаются многие высокопоставленные чиновники и бизнесмены. За трофеями сюда приезжают не только жители соседних регионов, но и туристы из-за рубежа. Регулярно на сайте департамента природных ресурсов появляется информация о браконьерах, от рук которых гибнут десятки диких животных.