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13:28  12 марта 2018 2

Кобылкин едет в город, который славен антирекордами на выборах

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, кобылкин дмитрий
Губернатор уже пообещал жителям села Овгорт новую школуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин проведет начало недели в Шурышкарском районе и Муравленко, продолжив турне по региону, которое он начал с посещения Ноябрьска. Два последних города традиционно показывают на федеральных выборах самый большой в округе процент протестного голосования и ставят антирекорды по явке.

Сегодня в Шурышкарском районе Дмитрий Кобылкин посетил школу-интернат в селе Овгорт и пообещал сельчанам построить новую школу, сообщает пресс-служба главы региона. В селах Горки и Восяхово заканчивается строительство новых школ-интернатов, а в селе Азовы — детского сада.

Завтра, 13 марта, в Муравленко в присутствии губернатора состоится долгожданное открытие хоккейного стадиона «Авангард», построенного за счет «Газпром нефти». Ленточку с губернатором перережет председатель правления совета директоров нефтяной компании Александр Дюков. Также в программе Кобылкина — чествование горожан: губернатор вручит им награды президента и округа.

Но главным событием для Муравленко можно назвать проведение мероприятия по популяризации корпоративного ресурсного учебного центра. Оно пройдет на базе Муравленковского многопрофильного колледжа, который с конца 2016 года при поддержке филиала «Газпромнефть-Муравленко» как раз и является таким центром. Создание подобных корпоративных центров по округу, где бы готовили кадры для предприятий ТЭК, работающих на Ямале, становится одним из основных направлений развития юга округа.

Сергей Мороз
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