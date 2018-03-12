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12 марта 2018
15:11  12 марта 2018 0

Тюменский губернатор Владимир Якушев собрался в Москву

Всероссийский конкурс управленцев
Владимир Якушев уедет в Москву на два дняФото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменский губернатор Владимир Якушев на два дня уедет в Москву. В столице глава региона примет участие в форуме «Россия — страна возможностей», который стартует 13 марта в павильоне ВДНХ. В общей сложности с различными проектами на форум едут 75 тюменцев.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе губернатора, Владимир Якушев планирует отправиться в Москву завтра, 13 марта. «Глава региона получил приглашение выступить на одной из площадок в качестве эксперта, — пояснили в пресс-службе. — Речь пойдет о развитии регионов».

Источник агентства, близкий к региональному парламенту, отметил, что губернатор планирует вернуться в Тюмень к очередному заседанию Облдумы, которое состоится в четверг, 15 марта.

Согласно сайту форума, участников ожидает насыщенная программа. Так, 14 марта состоится дискуссия «Наука и прорывные технологии будущего: меняем мир сейчас», модератором которой станет помощник президента России Андрей Фурсенко; председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступит с лекцией «О стране с любовью». На 15 марта запланирована сессия вопросов-ответов с главой совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным, мастер-класс первого зампредседателя правительства РФ Игоря Шувалова, лекция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, лекция о технологических трендах Германа Грефа. Запланированы также выступления топ-менеджеров компаний Group-IB, Mail.Ru Group, «Астраросса дизайн», «Лаборатория Касперского», «Ростелеком», «Яндекс».

Форум «Россия — страна возможностей» пройдет в Москве с 13 по 15 марта, участие в нем примут более шести тысяч человек. Авторы проектов со всей страны встретятся с экспертами, в частности, из сферы госуправления, бизнеса и культуры. Участники форума побывают на встречах и мастер-классах, посвященных государству и институтам современного мира, управлению и лидерству, внедрению новых технологий, волонтерству и профессиональному росту. Организаторы обещают, что работа форума завершится масштабным шоу.

Надежда Карташова
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