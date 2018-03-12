Миронов приехал проститься с Табаковым. ВИДЕО

19:10 12 марта 2018 0

Миронов учился у Табакова в Школе-студии МХАТ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский актер Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с умершим Олегом Табаковым. Папарацци сняли его на видео.

На кадрах видно, как он проходит по вестибюлю городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова. В конце ролика показано, как Миронов стоит на крыльце после посещения покойного.

Народный артист СССР умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Ранее врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы, чтобы снять нагрузку с органов. Позже актер пришел в сознание, но никого не смог узнать.