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13 марта 2018
12 марта 2018
03:52  13 марта 2018 0

Экс-глава ФСБ посмеялся над обвинением России в отравлении Скрипаля и рассказал о вероятной кровной мести

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, флаг великобритании
В обвинениях Британии, по мнению Николая Ковалева, нет никакой логикиФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший директор ФСБ и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев с долей иронии отнесся к заявлению Лондона о том, что Москва может быть причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Политик не увидел в этой версии никакой логики, а в качестве подтверждения своих слов привел сразу несколько аргументов.

Во-первых, в беседе с ТАСС Ковалев обратил внимание на то, что Англия становится опасной страной: «Я бы на месте МИД выпустил заявление, не рекомендующее нашим шпионам, предателям находиться на ее территории, потому что она представляет угрозу для жизни этих граждан. Это уже достаточно большая цепочка».

Во-вторых, по словам собеседника агентства, Скрипаль мог рассказать лишь о методах вербовки 20-летней давности. Когда между странами ведется разговор об обмене, каждая из сторон оценивает потенциальную опасность от действий того или иного человека, и раз Скрипаль был выдан Англии, значит, он не представлял какой-либо опасности для интересов РФ.

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Далее Николай Ковалев подчеркнул, что существуют негласные правила, которым следуют практически все разведки мира. Речь идет о неприкосновенности родственников шпионов, поскольку если бы все начинали «действовать» через членов семьи, процесс стал бы необратимым и превратился бы в «кровную месть».

Еще одним аргументом стали приближающиеся выборы президента России. «12 лет назад он был осужден, 12 лет нужно было России ждать, и, наконец, дождались и перед выборами президента взяли и сами себе нагадили. Ребята, включайте логику. В данном случае логика просто отсутствует», — с иронией отметил парламентарий.

Сейчас, по его мнению, русофобские настроения доведены до крайности — в заявлениях украинских, британских и американских властей нет логики, априори виновата Россия, и на этом политики вышеуказанных стран делают себе карьеру.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания у торгового центра The Maltings в Солсбери. Позже стало известно, что они были отравлены неизвестным нервно-паралитическим веществом.

Сергей Демин
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