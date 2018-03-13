США обвинили Россию в отравлении Скрипаля

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил об ответственности России за отравление нервно-паралитическим газом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Он отметил, что американские власти в курсе расследования спецслужб Великобритании и «полностью доверяют» их выводам.
По словам госсекретаря, «такого рода нападениям никогда не было оправдания — покушению на убийство частного лица на земле суверенной нации», сообщает газета «Ведомости». Чиновник возмущен тем, что «Россия, похоже, снова взялась за это». Тиллерсон называет Россию «безответственной силой нестабильности в мире, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и жизням их граждан».
Госсекретарь США уверен, что ответственные за совершение преступления и его заказчики должны ощутить на себе «серьезные последствия». Также он заявил о планах Вашингтона координировать свои действия с Лондоном по данному вопросу.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля, пишет «Национальная служба новостей». По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта ситуация — не вопрос Кремля, сообщает «Федеральное агентство новостей». Бывший директор ФСБ и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев посмеялся над обвинением России в отравлении и не увидел в нем никакой логики.