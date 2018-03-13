РПЦ получила шанс отобрать у педагогов три колледжа в Екатеринбурге

Здания трех колледжей в Екатеринбурге все-таки могут быть возвращены РПЦ. Дело об их передаче передано в Свердловский областной суд на новое рассмотрение. Информация об этом появилась на сайте облсуда.
В арбитражном суде Уральского округа принято решение отменить решение Свердловского арбитражного суда, постановившего, что Екатеринбургская епархия не может получить здания трех колледжей, которые до революции принадлежали церкви.
Юристы Екатеринбургской епархии подали иск к министерству государственного имущества Свердловской области в июле 2017 года. Предметом спора стали здания Свердловского мужского хорового колледжа (Ленина, 13), Екатеринбургского экономико-технологического колледжа (Декабристов, 58) и Екатеринбургского монтажного колледжа (Декабристов, 83).
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 4 октября 2017 года в Свердловском арбитражном суде было решено в иске епархии полностью отказать. В 17-м арбитражном суде апелляционного суда решение не отдавать церкви здания было поддержано. Однако вышестоящая инстанция отменила это решение. Свердловский арбитражный суд ссылался на Закон об образовании, по которому запрещены создание и деятельность религиозных организаций в образовательных учреждениях. Вообще же в Екатеринбурге епархия надеется получить 16 различных зданий.