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13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
11:00  13 марта 2018 12

РПЦ получила шанс отобрать у педагогов три колледжа в Екатеринбурге

Здание, в котором находится Хоровой лицей, было построено в 1901 годуФото: pams.google.com

Здания трех колледжей в Екатеринбурге все-таки могут быть возвращены РПЦ. Дело об их передаче передано в Свердловский областной суд на новое рассмотрение. Информация об этом появилась на сайте облсуда.

В арбитражном суде Уральского округа принято решение отменить решение Свердловского арбитражного суда, постановившего, что Екатеринбургская епархия не может получить здания трех колледжей, которые до революции принадлежали церкви.

Юристы Екатеринбургской епархии подали иск к министерству государственного имущества Свердловской области в июле 2017 года. Предметом спора стали здания Свердловского мужского хорового колледжа (Ленина, 13), Екатеринбургского экономико-технологического колледжа (Декабристов, 58) и Екатеринбургского монтажного колледжа (Декабристов, 83).

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 4 октября 2017 года в Свердловском арбитражном суде было решено в иске епархии полностью отказать. В 17-м арбитражном суде апелляционного суда решение не отдавать церкви здания было поддержано. Однако вышестоящая инстанция отменила это решение. Свердловский арбитражный суд ссылался на Закон об образовании, по которому запрещены создание и деятельность религиозных организаций в образовательных учреждениях. Вообще же в Екатеринбурге епархия надеется получить 16 различных зданий.

Новая дата рассмотрения дела пока не назначена
Фото: kad.arbitr.ru

Александр Лукманов
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