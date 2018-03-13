Собчак назвала Крым источником «бед и огромных проблем» для России

Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак назвала Крым источником бед и проблем для России — как внутренних, так и внешних. Также телеведущая объяснила, для чего хочет отправиться на полуостров.
«Я считаю, что это огромная проблема. Еще моим детям предстоит решать крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром», — заявила Собчак в ходе дебатов на «Первом канале». Помимо этого, кандидат пояснил, что хочет поехать в Крым с гуманитарной миссией, а не с агитацией, пишет «Федеральное агентство новостей».
Ранее Ксения Собчак подала заявление в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить Крым. В погранслужбе Украины заявили, что решение по этому вопросу будут принимать украинские пограничники, передавало «URA.RU». Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская утверждает, что Собчак не имеет права бороться за пост президента после просьбы о въезде в Крым, так как действия телеведущей попадают под уголовное преследование.
Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).