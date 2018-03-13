Кобылкин в Москве расскажет, как надо управлять арктическими регионами

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин собирается в Москву. Он будет участвовать в форуме «Россия — страна возможностей», который с 13 марта проходит в павильоне ВДНХ. У ямальского губернатора запланирована встреча с молодежными лидерами, также он проведет мастер-класс по управлению заполярными регионами, рассказал «URA.RU» пресс-секретарь Кобылкина Наталья Хлопунова.
Дмитрий Кобылкин прибудет в Москву в четверг, 15 марта, и будет участвовать в работе форума в завершающий день. Урал на форуме представляет еще и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Как уже сообщало агентство, он прибыл в Москву 13 марта и выступает на одной из площадок форума в качестве эксперта на тему «Развитие регионов».
Форум «Россия — территория возможностей» проходит в Москве с 13 по 15 марта. В нем принимает участие более шести тысяч человек. Авторы социальных, экономических, научных и прочих проектов встретятся с экспертами и поделятся своими идеями на профильных площадках. Так, 14 марта состоится дискуссия «Наука и прорывные технологии будущего: меняем мир сейчас», модератором которой станет помощник президента России Андрей Фурсенко. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступит с лекцией «О стране с любовью». На 15 марта запланирована сессия вопросов-ответов с главой совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным, мастер-класс первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова, лекция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, лекция о технологических трендах председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Запланированы также выступления топ-менеджеров компаний Group-IB, Mail.Ru Group, «Астраросса дизайн», «Лаборатория Касперского», «Ростелеком», «Яндекс».