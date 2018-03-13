Форум «Россия — страна возможностей» пройдет в Москве с 13 по 15 марта. В российскую столицу приедут участники 13 проектов одноименной открытой платформы, созданной по инициативе президента Владимира Путина. Мероприятие станет еще одним шагом в развитии системы социальных лифтов, самореализации молодых талантов и профессионалов.
Все проекты, реализуемые в рамках платформы, рассчитаны на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых специалистов, волонтеров и школьников. Они работают при участии опытных наставников, обеспечивая преемственность лучших управленческих практик и связь поколений. Школьники и студенты участвуют в конкурсах «Мой первый бизнес», «РДШ — территория самоуправления», «Я — профессионал», «Управляй!» и «Профстажировки». Молодым профессионалам и предпринимателям адресованы проекты «Молодые профессионалы», «Абилимпикс», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», «Бизнес-навигатор МСП» и «Мастера Сибири». Управленцы испытали себя в конкурсе «Лидеры России», а волонтеры — в проектах «Хочу делать добро» и «Благодарю».
В первый день участников ожидает экскурсионно-образовательная программа на 25 инновационных и образовательных площадках Москвы и Подмосковья, еще 27 площадок будут задействованы для культурной программы. В среду, 14 марта, с ними пообщаются на ВДНХ глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, помощник президента России Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин. Также ожидаются выступления президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга, гендиректора Росатома Алексея Лихачева, главы Роскосмоса Игоря Комарова, председателя Совета директоров «Тинькофф Банк» Олега Тинькова, топ-менеджеров Mail.Ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома» и «Яндекса». В этот же день вручат награды 250 победителям и призерам национальной олимпиады для студентов «Я — профессионал» и сотне лучших участников конкурса для старшеклассников «Мой первый бизнес».
15 марта на площадках форума выступят первый вице-премьер России Игорь Шувалов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, президент — председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.
Как уже сообщало «URA.RU», сейчас в России продолжаются кадровые назначения победителей и призеров завершившегося конкурса «Лидеры России». Перспективные управленцы продемонстрировавшие свой потенциал, получили возможность шагнуть сразу через несколько ступенек карьерной лестницы. Лучшие из конкурсантов получили назначения после личной встречи с президентом Владимиром Путиным.