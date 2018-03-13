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13 марта 2018
15:10  13 марта 2018 1

Семья Табакова не будет платить за его похороны

Олег Табаков, табаков олег, пудов константин
Все расходы решил взять родной артисту театрФото: Александр Мамаев © URA.RU

Похороны актера Олега Табакова полностью оплатит МХТ им. А. П. Чехова. Прощание с народным артистом СССР пройдет в его стенах.

Расходы на траурное мероприятие планировал взять на себя один из сыновей артиста, но руководство МХТ решило самостоятельно заняться этим вопросом, пишет argumenti.ru. Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в четверг, 15 марта.

В понедельник, 12 марта, у Табакова случился сердечный приступ. Артист долгое время находился в больнице, но почти не приходил в сознание, пишет «Экспресс-газета». Родственники решили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, уточняют «Дни.ру». В больницу попрощаться с покойным приехал его ученик — Евгений Миронов.

Семен Гринберг
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