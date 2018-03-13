Семья Табакова не будет платить за его похороны

Все расходы решил взять родной артисту театр
Похороны актера Олега Табакова полностью оплатит МХТ им. А. П. Чехова. Прощание с народным артистом СССР пройдет в его стенах.
Расходы на траурное мероприятие планировал взять на себя один из сыновей артиста, но руководство МХТ решило самостоятельно заняться этим вопросом, пишет argumenti.ru. Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в четверг, 15 марта.
В понедельник, 12 марта, у Табакова случился сердечный приступ. Артист долгое время находился в больнице, но почти не приходил в сознание, пишет «Экспресс-газета». Родственники решили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, уточняют «Дни.ру». В больницу попрощаться с покойным приехал его ученик — Евгений Миронов.