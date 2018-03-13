В монастыре «духовника Поклонской» собирают подписи против ИНН

16:51 13 марта 2018 0

Проповедь о. Сергия стала идеологической базой движения Фото: скриншот д/ф «Обитель Веры и Любви»

Под Екатеринбургом в Среднеуральском женском монастыре начался сбор подписей против «антихристианской глобализации и цифровой идентификации». По мнению верующих, «после электронного концлагеря и после этих карточек уже будет метка».

В Сети верующие начали обсуждать то, что монастыре, где настоятелем является отец Сергий, которого называют духовником депутаты Натальи Поклонской (хотя сама Поклонская делала заявление о том, что никакого духовника у нее нет) и ряда других известных людей, активно распространяют бланки для сбора подписей. Проголосовать призывают «против внедрения системы тотального электронного контроля за населением, удаленной идентификации граждан с помощью биометрических данных, попытки замены имени человека „личным номером“, передачи государственных функций банкам, разговоров о сокращении оборота наличных денег и др.». Подписные листы верующие выкладывают на своих страницах в соцсетях.

Уже распространяются целые комплекты под названием «Стопбиометрия». В пакет документов для православных входит три бланка: сам подписной лист, бланк заявления об отказе от дачи согласия на сбор и обработку персональных данных, а также обращение против закона о единой биометрической базе данных населения России. В качестве идеологического обоснования акции распространяется исповедь схиигумена Сергия Романова под названием «Россия, выступи против антихристианской глобализации». Инициатором акции в документах значится общественное движение «Царский крест», которое еще называют «Царебожниками». Это православная секта, которая своим поклонением бывшему царю Николаю II нарушает догматы РПЦ.

«Один из главных догматов церкви — Иисус Христос был единственным богочеловеком. Сектанты же верят, что Николай II был мессией и умер, искупая грехи человечества, а это уже ересь, — объяснила „URA.RU“ Лариса Астахова, один из крупнейших религиоведов России, заведующая кафедрой религиоведения Казанского федерального университета. — Еще недавно „царебожники“ были довольно безобидными, но их радикализация стремительно происходит прямо на глазах. Их количество увеличивается. Сейчас в любом крупном городе уже есть один-два храма „царебожников“, хватает их в сельской местности».

Особенно активизировались представители этого движения в 2017 году накануне премьеры кинофильма «Матильда». Зачинщиком акции против фильма была Наталья Поклонская.

Верующие требуют в своих заявлениях, чтобы в России отменили уже имеющиеся законы и не принимали новые, касающиеся создания персональных баз данных, запретили передавать любые персональные данные третьим лицам, прекратить внедрение цифровых технологий. «Внедрение электронной биометрической регистрации граждан является действием, направленным на полную ликвидацию конституционных прав и свобод граждан, которые являются базовой составляющей основ конституционного строя РФ. Об опасных последствиях внедрения электронных средств тотального контроля, ограничивающих человеческую свободу, неоднократно предупреждала Русская Православная Церковь».