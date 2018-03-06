23:23 06 марта 2018 9

Экс-прокурора Крыма поразили «нечистоплотность и откровенная наглость» журналистов Фото: личная страница Натальи Поклонской во «ВКонтакте»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на личной странице во «ВКонтакте» прокомментировала сообщения СМИ о видео «Изгнание бесов духовником Поклонской». Экс-прокурора Крыма поразили «нечистоплотность и откровенная наглость» журналистов.

Народная избранница написала, что некоторые СМИ, «желая распространить в сети видео с заманчивым названием „Изгнание бесов духовником Поклонской“, проявляют бурную фантазию». Она задалась вопросом, для чего это делается.

По словам Поклонской, «несмотря на то, что вопросы веры являются сугубо личным делом каждого человека, скажу (в который раз!), что у меня нет духовника, как бы кому-то этого не хотелось». Также она добавила, что для распространения видео с подобными сеансами необходимо получить разрешение от РПЦ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на одном из православных сайтов была опубликована видеозапись, на которой видно, как отец Сергей Романов, которого часто называют духовником не только Поклонской, но и хоккеиста Павла Дацюка, а также многих видных бизнесменов, политиков и криминальных авторитетов, проводит церковный обряд изгнания духов. В титрах видео указано, служба состоялась 3 марта 2018 года в Среднеуральском женском монастыре, настоятелем которого (схиигуменом) и является старец. Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой.