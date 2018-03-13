18:23 13 марта 2018 0

Ирина Булгакова написала «по собственному» ФОТО: с сайта «Челябэнергосбыт»

7 марта Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» («ЧЭС») прекратил полномочия генерального директора Ирины Булгаковой. Ее место займет Олег Головин, имеющий опыт работы в госструктурах и бизнесе, рассказали «URA.RU» в пресс-службе компании.

Булгакова была избрана гендиректором «ЧЭС» в середине декабря 2017 года. В начале марта 2018-го она написала заявление об увольнении «по собственному желанию», возможно, причиной стали личные мотивы, пояснили нашему агентству в пресс-службе «Челябэнергосбыта». Булгакова имеет солидный опыт в энергосбытовых компаниях. Она руководила входящими в холдинг «Межрегионсоюзэнерго»: «Архэнергосбытом», «Роскоммунэнерго», «Хакасэнергосбытом» и «Вологдаэнергосбытом». Однако в результате конфликта между бенефициарами холдинга Булгакова потеряла руководящие должности в каждом из сбытов. В послужном списке Булгаковой также есть должность инженера в «Газпроме» в Новом Уренгое, руководящий пост в «НОВАТЭКе», замдиректора окружного департамента ЖКХ, а также руководителя службы по тарифам в администрации ЯНАО.

Олег Головин в 2011 году уволился из мэрии Архангельска «по собственному желанию» Фото с сайта мэрии Архангельска

Место Булгаковой займет Олег Головин. В 2009 году, будучи заммэра Архангельска по ЖКХ, он был уволен после визита в Поморье президента РФ Владимира Путина. Глава государства устроил «выволочку» губернатору за многочисленные проблемы в сфере ЖКХ. Официальная формулировка увольнения Головина: «по собственному желанию».

В оперативном руководстве «Челябэнегосбыта» изменений нет: организация и контроль операционной деятельности на территории Челябинской области по-прежнему входят в функционал исполнительного директора Андрея Васильевича Красикова. Председателем Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» является Марк Георгиевич Лейвиков, пояснили в компании.