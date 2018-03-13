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13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Тюменской области
19:16  13 марта 2018 0

Украина бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
Украинская сборная по биатлону не приедет на этап КМ в ТюмениФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Украинские биатлонисты не приедут на этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Решение о бойкоте было принято после встречи с президентом украинской Федерации биатлона Владимиром Брынзаком, сообщил Жданов на своей странице в Facebook. В своем заявлении он также назвал Россию «агрессором», который «оккупировал» часть территории Украины, пишет портал Nation News. При этом использование допинга в России Жданов назвал «элементом национальной спортивной политики». Он призвал вовсе не проводить какие-либо международные соревнования на территории России.

Напомним, ранее о бойкоте этапа КМ в Тюмени заявили представители Чехии, США и Канады. При этом пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад выступил против бойкота соревнований в России и заявил, что сам будет рад принять в них участие. При этом одна из украинских биатлонисток также негативно отнеслась к идее отказаться от выступления ее сборной в Тюмени и отметила, что спорт должен быть вне политики.

Дарья Корчак
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