Украина бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Украинские биатлонисты не приедут на этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
Решение о бойкоте было принято после встречи с президентом украинской Федерации биатлона Владимиром Брынзаком, сообщил Жданов на своей странице в Facebook. В своем заявлении он также назвал Россию «агрессором», который «оккупировал» часть территории Украины, пишет портал Nation News. При этом использование допинга в России Жданов назвал «элементом национальной спортивной политики». Он призвал вовсе не проводить какие-либо международные соревнования на территории России.
Напомним, ранее о бойкоте этапа КМ в Тюмени заявили представители Чехии, США и Канады. При этом пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад выступил против бойкота соревнований в России и заявил, что сам будет рад принять в них участие. При этом одна из украинских биатлонисток также негативно отнеслась к идее отказаться от выступления ее сборной в Тюмени и отметила, что спорт должен быть вне политики.