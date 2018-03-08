Украинская биатлонистка высказалась по поводу бойкота Кубка мира в Тюмени

Участница стартующего в Тюменской области этапе Кубка IBU, украинская биатлонистка Ольга Абрамова, рассказала о своем отношении к призывам бойкотировать соревнования. По ее мнению, дело исключительно в политике: спортсменам подобные акции не нужны.
«Спорт должен быть вне политики. Для любого биатлониста старты на Кубке мира — важные соревнования», — цитирует биатлонистку АСН «Тюменская арена». Как отмечает спортсменка, в целом ее коллеги нормально взаимодействуют между собой, хотя все равно больше общаются своей диаспорой — это украинцы, русские, белорусы.
Призывы бойкотировать тюменский этап соревнований начали раздаваться с конца прошлого года. Первой выступила Федерация биатлона Канады. Поводом стало обвинение российской сборной в массовом использовании допинга, напоминает «Федеральное агентство новостей».