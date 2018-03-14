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14 марта 2018
13 марта 2018
03:45  14 марта 2018 0

Памфилова назвала причину отмены итогов выборов президента

Заседание ВЦИК. Москва, памфилова элла, вцик
Элла Памфилова рассказала, из-за чего победителю выборов не дадут стать президентом страныФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, в каком случае итоги выборов президента России будут аннулированы. Поводом для такого решения, в частности, может стать наличие у победителя счетов в иностранных банках. Причем проигравших такие санкции не коснутся.

«Сейчас, после 10 марта, никого мы сами снимать уже не можем, у нас нет никаких оснований, что бы сейчас ни вскрылось. Гипотетически представим: если выяснилось, что у победителя в ряде стран есть какие-то счета незакрытые — это основание выборы отменить, признать недействительными», — заявила Памфилова в интервью радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос об иностранных счетах кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Проигравшим выборы кандидатам никаких санкций со стороны ЦИК применяться не будет. С ними, по словам собеседницы радиостанции, будет разбираться налоговая инспекция. Причем уже сейчас зафиксировано 22 административных нарушения.

Ранее, напомним, стало известно, что по состоянию на 28 декабря у Грудинина было открыто 13 счетов, на которых миллион долларов и пять с половиной кг золота, в то время как сам он сообщал налоговой службе лишь о двух счетах. Сам кандидат назвал эту информацию информационным вбросом.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Помимо Грудинина, на этот пост претендуют: самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак от «Гражданской инициативы», Владимир Жириновский от ЛДПР, Григорий Явлинский от «Яблока», Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Максим Сурайкин от «Коммунистов России» и Борис Титов от «Партии Роста».

Сергей Демин
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