Грудинин прокомментировал появление килограммов золота на его счетах и снятие кандидатуры с выборов

Кандидат на пост президента России Павел Грудинин прокомментировал заявление Центризбиркома о его не закрытых счетах в банках Швейцарии по состоянию на конец 2017 года, а также сообщил, что не намерен снимать свою кандидатуру с выборов.
Ранее, напомним, швейцарская налоговая служба заявила, что на 28 декабря у Грудинина было открыто 13 счетов. На них лежал миллион долларов и пять с половиной кг золота, в то время как сам он сообщал налоговой службе лишь о двух счетах. Тем не менее, появившуюся информацию кандидат назвал информационным вбросом.
«Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного! Особенно мне понравился комментарий члена ЦИК Булаева о том, что они мне верят. Тогда зачем сначала распространять непроверенную информацию, а потом разбираться?», — приводит RT слова Павла Грудинина, который также отметил, что открывать 13 счетов в иностранном банке странно.
По его словам, он выполнил требование законодательства и закрыл все счета за границей, подчеркнув, что не намерен снимать свою кандидатуру в президентских выборов.
Тем не менее, как ранее сообщило «URA.RU», 7 марта пройдут разбирательства по выявленному факту. Не исключено, что ЦИК может обратиться к нижестоящим комиссиям с просьбой внести изменения в плакаты, дополнив их «сведениями о найденных счетах».
Выборы президента России пройдут 18 марта. Помимо Грудинина на пост главы государства претендуют: Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия Роста») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).