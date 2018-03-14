СМИ уточнили, как Матвиенко связана с аргентинским кокаином

09:49 14 марта 2018 2

В чемоданах могли быть вещи председателя Совета Федерации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подозреваемый в организации контрабанды кокаина из Аргентины бизнесмен заявил, что часть его груза предназначалось председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. При этом ничего противозаконного в чемоданах изначально не было.

Журналистам удалось познакомиться с частью материалов уголовного дела по расследованию попытки ввоза 400 килограммов кокаина в Россию из Аргентины посредством дипломатической почты. В том числе речь идет о показаниях главного свидетеля обвинения Игоря Рогова, работающего завхозом в посольстве, сообщает РБК. Из них следует, что чемоданы лежали в посольстве больше года и были высланы в Россию с третьей попытки. Все это время он вел переговоры с бизнесменом Андреем Ковальчуком, которому принадлежал груз. При этом изначально на территорию диппедставительства чемоданы принес предыдущий завхоз Али Абянов, который длительное время до того сотрудничал с предпринимателем.

«Я, выполняя просьбу Абянова, какое-то время обращался к сотрудникам посольства, в том числе к военному атташе, чтобы выяснить, возможно ли отправить вещи спецбортом, но безрезультатно. Я спрашивал о Ковальчуке у посла Коронелли, он сказал мне, что однажды встречался с ним по просьбе Абянова; Ковальчук в разговоре называл имена разных известных людей, якобы ему знакомых, но, кто такой Ковальчук на самом деле, посол не знает и ничего не знает о вещах Ковальчука», — рассказал Рогов следователю МВД.

Со слов Рогова следует, что среди разных известных людей назывался и председатель Совфеда, которому якобы принадлежала часть груза в чемоданах. Так, в показаниях свидетеля говорится, что в июле 2017 года Ковальчук утверждал, что там лежат «его вещи, вещи Абянова и даже якобы вещи Матвиенко, имея в виду, очевидно, председателя Совета Федерации Матвиенко В. И.», передает «Дождь». Также, согласно заявлениям обвиняемых, в чемоданах должен был находиться элитный кофе. Как туда попали наркотики, им неизвестно, сообщает РАПСИ. При этом пока правоохранительным органом не удалось задержать всех подозреваемых по данному делу. Так, упомянутый Андрей Ковальчук в настоящее время скрывается за границей. Он объявлен в международный розыск, принято заочное решение о его аресте, пишет «Утро.ру».

Об обнаружении на территории посольства России в Аргентине 12 чемоданов с наркотиками стало известно в конце февраля. Как вскоре заявил пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сделано это было в рамках совместной спецоперации спецслужб двух стран, расследовавших дело и о попытке контрабанды посредством дипломатической почты, напоминает «Федеральное агентство новостей».