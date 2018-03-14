Путина признали самым популярным иностранным лидером в Сербии

Из всех мировых лидеров граждане Сербии больше всего доверяют Владимиру Путину. Особенно если выбрать нужно только одного главу государства.
Опрос проводило сербское агентство «Фактор плус», результаты были опубликовало местное издание «Политика». Вместе с Владимиром Путиным в анкете было еще шесть глав государств: канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — гражданам страны предлагалось отметить, кому из перечисленных политиков они доверяют. В итоге на первом месте оказался президент России — он набрал 58%. На втором месте — Ангела Меркель, 42%.
Как отмечает издание, когда гражданам предложили проголосовать повторно, но уже с условием, что выбрать можно только одного главу государств — Путин набрал уже 70%.
Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов, среди которых уже названные Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).