В Курганской области топовое предприятие не платило зарплаты рабочим

15:49 14 марта 2018 0

Завод поставляет детали Российским железным дорогам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура в Курганской области выявила нарушения трудового законодательства на Петуховском литейно-механическом заводе (ПЛМЗ). Предприятие задолжало своим работникам почти два миллиона рублей зарплаты.

Как рассказали в надзорном ведомстве, завод не выплатил деньги сотрудникам за январь 2018 года. Общая задолженность перед 212 рабочими составила 1,8 миллиона рублей. Чтобы защитить их права, прокурор Петуховского района обратился в суд, который, в свою очередь, поддержал исковое заявление. В рамах исполнения судебного решения предприятие погасило задолженность в полном объеме. Получить оперативный комментарий от представителей ПЛМЗ «URA.RU» не удалось.

Отметим, что литейно-механический завод, который производит изделия для нужд железной дороги, является дочерней организацией ОАО «РЖД» и градообразующим предприятием Петухово. По последним данным областного департамента промышленности, ПЛМЗ входил в десятку лидеров по росту промышленного производства в Зауралье. В то же время, по информации департамента, у завода имеются долги перед кредиторами, сейчас принимаются меры для вывода предприятия на безубыточный уровень работы.