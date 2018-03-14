17:31 14 марта 2018 2

Кобылкину пожаловались, что прокурор плохо высказывается о детях ненцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

На имя губернатора ЯНАО поступило обращение с жалобами на прокурора Тазовского района Алексея Кугаевского. Прокурора обвинили в хамстве и в расизме по отношению к представителям коренных народов севера. Копия этого письма имеется и в распоряжении агентства.

В письме сказано, что прокурор по-хамски обращается с коллективом и детьми в школе-интернате поселка Гыда, который за последний год уже неоднократно появлялся в информповестке из-за многочисленных скандалов. «Прокурор нашего района Кугаевский Алексей Андреевич собрался провести психическую экспертизу всех детей — ненцев, учащихся в нашей школе-интернате для того, чтобы доказать всему миру, что ненцы — это глупая и никому ненужная нация», — говорится в обращении к губернатору.

Автор письма местный активист Игорь Яндо заявил агентству, что не писал ничего подобного. Кто-то использовал его данные. «То, что там написано — это какой-то бред. По стилю изложения понятно, что я не мог этого написать. Я раньше сам работал в СМИ и для меня такой косноязычный текст с таким количеством ошибок в принципе недопустим», — возмутился Яндо после прочтения письма. После этого разговора он собирался звонить в пресс-службу губернатора ЯНАО, чтобы сообщить о своей непричастности.

Прокурор Тазовского района Алексей Кугаевский также заявил, что все описанное — неправда. Он рассказал, что в интернате на самом деле проходила проверка и работали психологи. «Но наша цель была — проверить психологическое состояние детей. Специалисты общались с детьми, чтобы выявить факты жестокого обращения. Проверки проходили после выявления случаев педофилии в интернате», — пояснил прокурор Кугаевский.

Нам удалось выяснить, что документ был напечатан на компьютере человека по фамилии Удалов. Его данные сохранились в системных свойствах документа. Но Игорь Яндо и прокурор Алексей Кугаевский заявили, что никого с такой фамилией не знают.

Собеседники агентства в Гыде полагают, что скорее всего автором этого обращения мог стать кто-то из «обиженных» родителей, чьи дети учатся в гыданской школе-интернате, или даже кто-то из педагогов. Получить комментарии в самой школе не удалось. Там не отвечают на телефонные звонки. По данным на сайте школы, в их коллективе нет педработников с фамилией Удалов.

В пресс-службе регионального правительства «URA.RU» рассказали, что послание получили и ознакомились, но пока воздержатся от каких-либо оценок. «Изложенное требует проверки», — сообщили в пресс-службе.

Школа-интернат поселка Гыда не первый раз оказывается в центре скандала. Ранее «URA.RU» рассказывало о масштабной проверке школы и всей системы образования района из-за группы подростков, которые избивают педагогов. Проверка подтвердила многие факты, собранные в собственном расследовании агенства, но и выявила многочисленные нарушения в содержании и обеспечении детей в интернате.