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14 марта 2018
18:16  14 марта 2018 0

Украинским спортсменам запретили выступать в России

Летний биатлон. Чемпионат мира-2014. Тюмень, флаг украины, семеренко вали, семенов сергей, варвинец ирина, прима артем
Министр молодежи и спорта Украины считает соревнования в России опасными для украинских атлетовФото: Николай Бастриков © URA.RU

Украинские спортсмены не будут участвовать в международных соревнованиях, которые проводятся на территории России. С таким заявлением выступил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

«Украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ», — написал Жданов на своей странице в Facebook. Он также сообщил о подписании им соответствующего приказа, отмечает «Федеральное агентство новостей». Министр назвал соревнования в России «опасными» для украинских атлетов.

Между тем в 2018 году на территории России состоится несколько значимых спортивных событий, отметает портал Nation News. Это не только чемпионат мира по футболу, но также чемпионат Европы по борьбе, мировое первенство по прыжкам с трамплина, чемпионат мира по хоккею среди юниоров и теннисные турниры.

Дарья Корчак
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