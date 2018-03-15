В России запустят социальную сеть для поиска работы

07:50 15 марта 2018 0

В соцсети можно будет вести деловые переговоры, найти работу и общаться по интересам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Роструд 15 марта запустит сайт SkillsNet.ru — социальную сеть для делового общения. Это российский аналог зарубежного LinkedIn — заблокированной в России соцсети для профессиональных контактов от Microsoft.

Глава ведомства Всеволод Вуколов назвал проект «лучшим» в деловой интернет-сфере и отметил, что она будет пользоваться большой популярностью среди молодежи, пишет ТАСС. «Основная цель сервиса — ориентировать молодежь на получение тех специальностей, которые реально востребованы российским рынком труда или которые будут востребованы», — пояснил руководитель Роструда.

Судя по размещенным на сайте анонсам, в соцсети можно будет создать профиль специалиста, вуза или компании и общаться по интересам и направлениям в тематических группах. Проект является частью крупнейшей базы вакансий «Работа в России», также он предоставляет возможность поиска вакансий со стажировками у работодателей. В социальной сети пользователи также смогут видеть отзывы других работниках о работодателях и подтвердить свой профессиональный уровень с прошлого места работы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Роскомнадзор взял под свой контроль VPN-сервисы и анонимайзеры, которые позволяли пользователям посещать запрещенные в России сайты с иностранных IP-адресов. После этого социальная сеть LinkedIn стала полностью недоступной для россиян.